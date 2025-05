EUA teriam bases subterrâneas para fim do mundo, diz ex-funcionária de Bush

Bases teriam energia secreta e até ligação com o espaço. Uma fonte de energia não convencional e de origem desconhecida manteria as bases funcionando. "Estou convencida de que essa energia existe. Se você olhar para várias das naves muito rápidas que sobrevoam o planeta, elas não usam eletricidade clássica", declarou Fitts.

Carlson disse conhecer alguém que trabalhou em uma dessas bases. O apresentador afirmou no podcast: "Conheço um empreiteiro que trabalhou em uma em Washington, D.C. Ele me contou sobre uma caixa de energia, tipo um transformador, na Constitution Avenue. Disse que [aquilo] era, na verdade, a saída da Casa Branca".

Proteção contra catástrofes e programas secretos. As instalações, segundo ela, seriam usadas no caso de um "evento de quase extinção". Mas também poderiam abrigar "projetos secretos do governo", como um "programa espacial secreto".

De onde viriam os US$ 21 trilhões?

Relatório de pesquisador de universidade americana confirma valores de Fitts. A cifra mencionada pela ex-secretária-assistente deu origem a um relatório de 2017 do economista Mark Skidmore, da Universidade Estadual de Michigan. Ele e sua equipe afirmam ter encontrado US$ 21 trilhões em "gastos não autorizados" nos departamentos de Defesa e de Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1998 e 2015.

Investigação começou com valor suspeito no Exército. Skidmore começou a investigação após ouvir Fitts mencionar um relatório que indicava "ajustes não justificados" de US$ 6,5 trilhões no orçamento do Exército em 2015.