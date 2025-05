Israel ataca delegação de diplomatas: 'Lamentamos o inconveniente'

Não houve feridos ou danos, disse Israel. Em uma nota de pedido de desculpas, os militares afirmaram que estão em contato com os representantes dos países envolvidos para esclarecer o que aconteceu e atualizá-los sobre o inquérito inicial.

O momento do ataque foi gravado. Nas imagens, é possível ouvir uma sequência de tiros e dois soldados aparecem apontando contra a delegação com rifles, enquanto as pessoas correm na direção contrária.

Um diplomata europeu contou que faziam a visita para ver a destruição em Jenin. "Era a última parte da visita e, de repente, ouvimos tiros vindos do acampamento. Não foi uma ou duas vezes. Foram tiros repetidos. Então, naquele momento, começamos a correr de volta para os carros", relatou à AFP.

A Cisjordânia é um território de disputa que fica entre Israel e a Jordânia. A região é o lar de mais de 3 milhões de palestinos que vivem sob ocupação militar israelense, mas também de centenas de milhares de judeus que começaram a se estabelecer ali há cerca de 57 anos.

Ações de Israel na Cisjordânia têm sido centradas em Jenin. A cidade é foco de grupos de resistência armada ao Estado judeu na região. Para líderes locais ouvidos pela Folha de S. Paulo, o objetivo israelense é tornar a vida insustentável para os moradores palestinos e abrir caminho para mais assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia.

Países condenaram a reação

Ahmad al-Deek, conselheiro político do Ministério das Relações Exteriores da Palestina, estava liderando o grupo. ''Condenamos esse ato imprudente do exército israelense, especialmente num momento em que deu à delegação diplomática uma impressão da vida que o povo palestino está vivendo'', declarou à AFP.