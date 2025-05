'Não tenho um avião para lhe dar', diz presidente da África do Sul a Trump

Durante a troca de farpas entre Donald Trump e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em evento oficial nos Estados Unidos nesta quarta-feira (21), o líder africano fez um comentário ácido ao chefe de estado americano, mencionando não ter "um avião para lhe presentear". A Fala faz referência ao jato de luxo dado de presente aos EUA pelo governo do Catar, que foi formalmente aceito por Washington.

O que aconteceu

O mal-estar entre os presidentes começou após Donald Trump acusar a África do Sul de um possível "genocídio branco".

O americano chegou a mostrar vídeos e artigos que, segundo ele, comprovam a violência contra fazendeiros sul-africanos. Cyril Ramaphosa rebateu as acusações, dizendo que a violência no país não é direcionada a um grupo racial específico, e que as alegações de Trump eram baseadas em informações falsas. As taxas de homicídio são altas no país e a maioria das vítimas é negra.