Rússia fez do Brasil 'silenciosa fábrica de espiões', diz NYT

A Rússia usou o Brasil para preparar uma série de espiões que atuariam na elite de seus programas de inteligência, mostra reportagem do jornal The New York Times hoje. No país, eles ganhavam novas identidades e viviam uma vida acima de qualquer suspeita, até que estivessem prontos para alçar voos maiores.

O que aconteceu

Espiões "apagaram" passado russo ao chegarem no Brasil. Segundo o jornal, eles abriam empresas, faziam amigos e construíam família, como parte da criação de uma nova identidade.

Objetivo não era espionar o Brasil, mas "se tornar brasileiro". Quando estavam pronto, eles seguiam para países da Europa, EUA ou Oriente Médio, "onde, enfim, entravam em ação", escreveu o jornal.