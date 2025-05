Avião com capacidade para 8 pessoas cai em San Diego e atinge várias casas

Um avião de pequeno porte caiu hoje em San Diego, na Califórnia, e atingiu "várias casas", informaram autoridades locais. Número de vítimas ainda está em apuração.

O que aconteceu

Avião particular caiu em um condomínio fechado em um bairro residencial ao norte de San Diego. Segundo a polícia, o acidente aconteceu por volta das 3h45 no horário local (23h45 de ontem em Brasília), a cerca de 3 km do aeroporto Montgomery-Gibbs.

Houve "um impacto direto em várias casas", deixando "um enorme campo de destroços", disseram os bombeiros. Conforme a imprensa local, 15 casas teriam sido atingidas.