KGB pode ter deixado certidões para nova geração de espiões no Brasil

A PF apura se espiões soviéticos criaram nova uma geração fictícia. A reportagem do NYT, que ouviu oficiais da contrainteligência brasileira, detalhou que os agentes da KGB (agência de inteligência da União Soviética) disfarçados no Brasil podem ter registrado certidões de nascimento em nome de recém-nascidos fictícios. O objetivo, segundo as autoridades, seria que uma futura geração de espiões um dia pudesse utilizar a documentação.

Prática de espionagem vem desde os tempos da União Soviética. O próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, já contou ter supervisionado um espião quando servia como oficial da KGB (agência de inteligência da URSS) no fim da Guerra Fria.

Estratégia no Brasil teria sido elaborada no fim dos anos 1980. Na época, o bloco comunista começava a ruir e a KGB dava sinais de que seria dissolvida, o que aconteceu em 1991, com o fim da URSS. Segundo a apuração do New York Times, tal visão de futuro se alinharia à cultura da espionagem russa, que, ao contrário do Ocidente, frequentemente prioriza o planejamento criativo de longo prazo em detrimento da conveniência imediata. "É exatamente o tipo de coisa que eles fariam", afirmou Edward Lucas, autor britânico e especialista nos serviços de inteligência russos.

Serviços de inteligência ocidentais não conseguiram apontar nenhum outro exemplo semelhante na história da espionagem russa. A investigação no Brasil continua, mas a Justiça determinou que as certidões de nascimento dos russos suspeitos de serem espiões sejam mantidas em segredo.

Rússia diz não ter informações sobre 'fábrica de espiões' no Brasil. "Vimos essas reportagens", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. "Não podemos comentar sobre elas de forma alguma. Nós da administração [presidencial] não temos essa informação", concluiu Peskov, em comunicado hoje.

Rússia fez do Brasil 'silenciosa fábrica de espiões'