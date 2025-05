1 em 100 mil: cobra rara com duas cabeças vira atração nos EUA; vídeo

De acordo com o perfil do estabelecimento onde a cobra nasceu, as duas cabeças são ativas. A espinha dorsal é fundida, e ambas as cabeças se movimentam e têm os dois olhos. As funções cognitivas do animal funcionam normalmente. No entanto, as habilidades motoras são limitadas. "São duas cabeças lutando por um corpo", escreveu o perfil.

A cobra de duas cabeças em imagens compartilhadas no perfil da loja em que nasceu Imagem: Reprodução/Instagram/@theeastbayvivarium

Nos comentários de suas postagens, o East Bay Vivarium afirma que as cabeças não tentam atacar uma a outra. "Talvez [aconteça] apenas um cabo de guerra pelo movimento do corpo". Segundo os responsáveis pelo animal, a cabeça menor (à direita na imagem acima) tem um controle maior do corpo e parece ser mais atenta ao ambiente ao redor do que a cabeça maior.

As cabeças do animal compartilham o mesmo corpo, portanto são ambas masculinas. O restante do corpo tem uma formação comum, com somente um estômago e um coração, por exemplo.

Segundo Blancherd, Zeke e Angel devem crescer até atingir 1,2 metro de comprimento. O animal exótico foi definido como "tranquilo" pela equipe da loja. "Eles não são tímidos e não mordem. São bem calmos para uma cobra-rei", relatou Blancherd ao portal CNET.