Dois funcionários da embaixada de Israel são mortos em Washington

Segundo estimativas de analistas independentes, a proposta provocará um aumento do déficit público americano de US$ 3,3 trilhões na próxima década e vai elevar a dívida pública de 98% para 125% do PIB.

A perspectiva de aumento da dívida levou ontem a uma queda no valor dos títulos do governo americano e a uma retração dos mercados pelo mundo, inclusive no Brasil, onde o Ibovespa caiu mais de 1,5%.

Trump faz "emboscada" contra presidente sul-africano

Donald Trump tentou constranger o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, com alegações falsas sobre "perseguição" e "genocídio" contra brancos na África do Sul.

"Temos muitas pessoas que sentem que estão sendo perseguidas e estão vindo para os Estados Unidos", disse Trump.

O episódio, durante um encontro entre os dois líderes, ontem, na Casa Branca, foi classificado como uma "emboscada" por veículos de imprensa americanos.