EUA oferecem R$ 10 milhões por informações sobre narcotraficante uruguaio

A oferta de recompensa foi publicada ontem. Ela acontece depois de uma megaoperação, ''A Ultranza'', da polícia uruguaia contra o grupo do criminoso. A investigação, realizada em 2022, vinculou a rede de tráfico a mais de 16 toneladas de cocaína apreendidas na Europa e outras apreensões de 11 toneladas e 4,7 toneladas na Bélgica e no Paraguai, respectivamente.

Traficante está foragido desde 2021

Com dez anos de antecedentes ligados ao narcotráfico, ele está foragido desde o final de 2021. Na ocasião, ele deixou os Emirados Árabes com um passaporte uruguaio, onde estava detido por portar documentação paraguaia falsa. Ele também é considerado um dos autores intelectuais do assassinato do promotor antimáfia paraguaio Marcelo Pecci, em maio de 2022, na Colômbia.

Em 2023, a Bolívia ofereceu US$ 100 mil (Aproximadamente R$ 500 mil) por pistas dele. Além disso, lançou uma grande operação na fronteira com o Brasil e com o Paraguai para prendê-lo, mas sem sucesso. O traficante entrou no país boliviano ainda em 2022 com sua esposa peruana, Gianina García Troche, e seus três filhos, e foi até dono de um clube de futebol da Segunda Divisão regional no local.

A esposa dele chegou ontem ao Paraguai extraditada da Espanha. Na Europa, ela foi presa sob a acusação de suposta lavagem de dinheiro no Paraguai. A mulher, de 32 anos, foi acusada em 2022 - depois da operação ''A Ultranza'' - de fazer parte da estrutura criminosa liderada por seu marido fugitivo.

O que diz a defesa

Defesa fala que o cliente é ''inocente e nunca praticou nenhum crime''. Ao UOL, o advogado brasileiro Eduardo Mauricio e o advogado uruguaio Santiago Moratório argumentam que as provas digitais geradas durante a operação A Ultranza teriam sido manipuladas pela polícia francesa. ''Marset desconhece essas mensagens e nunca fez uso do referido telefone criptografado, sendo um empresário internacional de conduta ilibada.''