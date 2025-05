As tragédias de Biden: acidente matou esposa e filha; câncer, o filho

Joe Biden havia sido eleito senador pelo estado de Delaware, e sua carreira política estava em ascensão. Com 30 anos, ele era um dos senadores mais jovens da história dos EUA. O acidente com a família aconteceu poucas semanas após a eleição, e Biden soube da tragédia enquanto estava em seu gabinete, na capital Washington, DC.

Em entrevista ao jornalista Anderson Cooper, da rede norte-americana CNN, Biden relembrou a ligação que recebeu no dia do acidente. "Eles [Bombeiros] colocaram uma jovem no telefone, uma das primeiras a socorrer, e disseram: 'Você precisa voltar para casa. Houve um acidente. E eu perguntei: 'Qual é o acidente?'. Ela respondeu: 'Sua esposa e seus três filhos foram atropelados por um caminhão e você deveria voltar para casa'. [...] 'Sua esposa está morta. Sua filha está morta. E seus filhos estão muito feridos'", disse Biden.

Me lembro de sair pelo Capitólio e olhar para o céu e dizer 'por que você fez isso?', sabe, eu estava com raiva, como se estivesse falando com Deus. Sei que parece estranho, mas eu estava com muita raiva Joe Biden, em entrevista a Anderson Cooper

Joe Biden, Neilia Hunter e os filhos. Naomi, no colo da mãe na imagem, morreu com pouco mais de 1 ano Imagem: Reprodução/YouTube/CBS Evening News

Biden fez o juramento como senador do hospital, onde seus dois filhos ainda estavam internados. O então Secretário do Senado, Francis Valeo, viajou até a cidade de Wilmington para prestar o juramento de posse ao novo senador, em um episódio que ficou marcado na trajetória política de Biden, que havia considerado renunciar ao cargo por conta do acidente.

Segundo Biden, o apoio da família foi fundamental para que ele conseguisse superar o acontecido. "Eu tinha uma grande vantagem [...] eu tinha uma família. Minha falecida esposa e eu tínhamos comprado uma casa. Tinha um celeiro. Meu irmão se mudou e transformou o celeiro em um pequeno apartamento. Minha irmã e o marido dela deixaram a casa deles e foram morar comigo para me ajudar a criar as crianças", relembrou na conversa com Cooper.