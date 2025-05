Vladimir foi Manuel: quem eram espiões russos no Brasil e que nomes usaram

Agentes secretos da Rússia adotaram identidades brasileiras para forjar vidas comuns no país antes de partir em missões internacionais, segundo a PF (Polícia Federal).

O que aconteceu

Por anos, o Brasil serviu como ponto de partida para a elite da espionagem russa, segundo uma reportagem do jornal "The New York Times". Em silêncio, agentes do Kremlin apagaram o passado soviético e assumiram nomes, documentos e profissões brasileiros. Fingiam ser empreendedores, modelos, acadêmicos, casais apaixonados. Abriram empresas, construíram vínculos e viveram entre a população —até desaparecerem, quase sempre, antes que fossem desmascarados.

A investigação da Polícia Federal, batizada de Operação Leste, já identificou pelo menos nove agentes russos com identidades brasileiras falsas. Apenas um está preso. Os demais escaparam, a maioria para países como Uruguai, Portugal e Namíbia. Confira os nomes brasileiros que nunca existiram —e os rostos por trás da farsa.