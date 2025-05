Museu onde israelenses foram mortos recebia evento para jovens diplomatas

O Museu Judaico de Washington, nos EUA, recebia um evento para jovens diplomatas quando dois funcionários de Israel foram assassinados na noite de ontem.

O que aconteceu

Evento foi organizado pelo American Jewish Committee (Comitê Judaico Americano, em tradução livre). A recepção acontece anualmente e reúne jovens profissionais judeus e membros da comunidade diplomática.

Ataque aconteceu ao final do evento, no lado de fora do museu. Em comunicado, o presidente do comitê, Ted Deutch, lamentou o caso. "Estamos devastados com um ato de violência indescritível que ocorreu em frente ao local".