Netanyahu condena ataque a israelenses nos EUA e cobra ações de segurança

Após um atirador matar dois funcionários da embaixada de Israel nos EUA, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez uma dura cobrança para reforçar as medidas de segurança nas entidades representativas de Israel.

O que aconteceu

Netanyahu expressou seu horror com o incidente. Ele está "chocado" com o ato "cruel e antissemita", anunciou o gabinete de Netanyahu. "Estamos experimentando o terrível preço do antissemitismo e do incitamento selvagem contra Israel", disse o chefe de governo. Ele pediu às representações israelenses em todo o mundo que reforçassem suas medidas de segurança.

O enviado de Israel às Nações Unidas, Danny Danon, disse que o crime foi "um ato depravado de terrorismo antissemita". "Prejudicar a comunidade judaica é cruzar a linha vermelha", escreveu ele no X. "Estamos confiantes de que as autoridades dos EUA tomarão medidas enérgicas contra os responsáveis por esse ato criminoso. Israel continuará a agir de forma resoluta para proteger seus cidadãos e representantes - em qualquer lugar do mundo."