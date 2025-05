O que sabemos sobre o 'Domo de Ouro' de Trump, que irá custar US$ 175 bi

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem que selecionou um projeto para seu sistema de defesa antimísseis, batizado de "Domo de Ouro".

O que sabemos do Domo de Ouro de Trump

Sistema terá custo de US$ 175 bilhões (R$ 990,7 bilhões), segundo Trump. Entretanto, uma agência apartidária do Congresso dos EUA afirma que o valor estimado de um sistema de interceptação baseado no espaço, capaz de neutralizar um número limitado de mísseis balísticos intercontinentais, varia entre US$ 161 bilhões e US$ 542 bilhões (entre R$ 911 bilhões e R$ 3 trilhões) ao longo de 20 anos.

Sistema vai agir na terra, no mar e no espaço. Trump afirmou que "serão implantadas tecnologias de nova geração em terra, mar e espaço, incluindo sensores e interceptores espaciais". O sistema será destinado a proteger o território "de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones, sejam eles convencionais ou nucleares", segundo o chefe do Pentágono, Pete Hegseth.