OAB repudia ameaça de Trump a Moraes e defende soberania: 'Inaceitável'

As sanções podem ser impostas com base em provas não judiciais, mas precisam de fundamentação plausível. Elas são aplicadas a responsáveis por execuções extrajudiciais, tortura, detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados e outras violações flagrantes dos direitos à vida, à liberdade e à segurança, conforme o texto da própria legislação americana.

Moraes tem sido alvo de pressões por parte do governo de Trump. Em fevereiro, foi divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos mensagens com referências explícitas ao pedido feito pelo ministro para que contas de bolsonaristas fossem excluídas de um serviço online americano. "O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos EUA, incluindo o Brasil", afirmou o órgão.

Eduardo Bolsonaro atua para congelar supostas contas de Moraes nos EUA. O deputado do PL-SP trabalha junto a congressistas da base de Donald Trump e com integrantes do governo norte-americano para aplicar a sanção ao ministro. O tema também foi mencionado no fim de fevereiro entre o blogueiro Paulo Figueiredo —radicado nos EUA e também alvo de Moraes— e o empresário Elon Musk, agora assessor de Trump.

A assessoria do STF já negou que Moraes tenha conta no país. A medida, no entanto, poderia atingir as contas dele em bancos brasileiros que operam nos EUA, além de bandeiras de cartão de crédito.