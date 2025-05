Político é retirado do Parlamento de Israel por denunciar mortes em Gaza

Um político da oposição israelense afirmou ter sido retirado à força do Parlamento após "falar a verdade" sobre o que acontece na Faixa de Gaza e criticar o governo.

O que aconteceu

Ayman Odeh falava no púlpito quando foi retirado pela segurança do local. "Eles me arrastaram para fora do pódio do Parlamento, não por quebrar uma regra, mas por falar a verdade", disse, em publicação no X em que narra a situação, que aconteceu ontem.

Político denunciava o que chamou de "guerra de vingança e matança" e criticou o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Não há nenhuma conquista política, então elas são desenfreadas", afirmou.