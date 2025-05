Casal morto em ataque em Washington iria ficar noivo nos próximos dias

Mulher citou "construção da paz" como uma das suas paixões. Em sua descrição no LinkedIn, Sarah falou sobre seu trabalho facilitando "discussões sobre geopolítica em Israel e na Palestina".

Yaron, por sua vez, era assistente de pesquisa do setor político do órgão. Ele trabalhava na embaixada desde setembro de 2022 e compartilhava sua rotina na rede social, com uma foto ao lado do presidente de Israel, Isaac Herzog. Ele também usava o LinkedIn para compartilhar publicações das Forças de Defesa de Israel.

Noivado dos dois aconteceria em Jerusalém. Segundo o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, Yaron tinha comprado um anel e aproveitaria uma viagem para pedir a namorada em casamento.

Ataque aconteceu no coração de Washington D.C.

Dois funcionários da embaixada israelense foram mortos a tiros próximo ao Museu Judaico da capital americana. O crime aconteceu ontem à noite, perto do escritório da agência da campo do FBI na cidade.

Eles tinham acabado de deixar o local, que recebia um evento do Comitê Judaico Americano. Em nota, o órgão lamentou o ocorrido e disse que estava "devastado". "Em um momento como este, a comunidade judaica permanece forte e unida", afirmou.