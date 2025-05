Rússia diz não ter informações sobre 'fábrica de espiões' no Brasil

A Rússia disse que não poderia comentar a reportagem do jornal New York Times que afirma que o país utilizou o Brasil para preparar uma série de espiões que atuariam na elite de seus programas de inteligência.

O que aconteceu

"Vimos essas reportagens", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov. "Não podemos comentar sobre elas de forma alguma. Nós da administração [presidencial] não temos essa informação", concluiu Peskov, em comunicado hoje.

O The New York Times publicou uma reportagem sobre o que seria uma "Fábrica de Espiões" russos no Brasil. Segundo o texto de ontem, agentes vieram para o país, "apagaram" seu passado russo e criaram raízes.