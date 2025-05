Trump x África do Sul: por que acusação de genocídio branco não faz sentido

Em reunião com Ramaphosa, Trump exibiu vídeo que supostamente mostrava evidências do genocídio e disse que esperava receber uma "explicação". No entanto, durante o encontro na Casa Branca ontem transmitido ao vivo pelo governo norte-americano, Trump não apresentou dados oficiais.

Você permite que eles tomem terras e, quando eles tomam as terras, matam o fazendeiro branco, e quando matam o fazendeiro branco, nada acontece com eles. Donald Trump

Ao apresentar uma série notícias que, segundo ele, respaldam suas afirmações, o presidente americano destacou imagens de outro país. As cenas do vídeo corresponderiam ao trabalho de ajuda humanitária da Cruz Vermelha após mulheres terem sido estupradas e queimadas vivas durante uma fuga em massa da prisão em Goma, na República Democrática do Congo, segundo a Reuters. "Onde é isto?", questionou Ramaphosa, enquanto se mexia inquieto em sua cadeira.

Outra sequência trazia um parlamentar de extrema-esquerda cantando uma música da época da luta contra o apartheid. Julius Malema cantava "kill the Boer, kill the farmer" ("mate o colonizador, mate o fazendeiro", em tradução livre) na gravação.

Ramaphosa defendeu que há democracia no seu país e que, apesar de as posições de seu opositor Malema não serem as de seu governo, ele teria o direito a se manifestar. O vídeo terminava com cenas de um protesto na África do Sul, em que cruzes brancas instaladas ao longo de uma estrada rural representariam fazendeiros assassinados, mas Trump afirmou falsamente que seriam suas sepulturas, de acordo com a Deutsche Welle.

Trump acusou a África do Sul de confiscar terras de fazendeiros brancos e de alimentar a violência contra eles com "retórica odiosa". A África do Sul, no entanto, rejeita a alegação de que brancos são alvos desproporcionais de crimes.