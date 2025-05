Por que ajuda humanitária não chega à população em Gaza

Após 11 semanas de bloqueio total, Israel liberou que 198 caminhões entrassem em Gaza esta semana, levando ajuda humanitária à população. O apoio, entretanto, ainda é escasso para abastecer os cerca de 2 milhões de palestinos.

O que aconteceu

198 caminhões atravessaram a passagem de Kerem Shalom, no triângulo fronteiriço entre Egito, Israel e a Faixa de Gaza desde terça. Os caminhões transportavam ajuda humanitária, incluindo farinha, alimentos para bebês, equipamentos médicos e medicamentos.

Quantidade de caminhões cruzando a fronteira ainda é bem abaixo do necessário. Durante o cessar-fogo do início do ano, cerca de 600 caminhões com ajuda humanitária entravam na Faixa de Gaza todos os dias.