Atirador de casal israelense sentou-se com convidados após o crime

Logo após o ataque, o suspeito de atirar contra os dois funcionários da embaixada israelense se sentou junto aos convidados do evento que ocorria no Museu Judaico, em Washington, e foi até acalmado por algumas pessoas, que acreditaram que ele estivesse assustado com a violência.

O que aconteceu

Elias Rodriguez, de 31 anos, entrou correndo no prédio, sem fôlego e de terno azul depois do tiroteio. O homem, morador de Chicago, é acusado de ter matado Yaron Lischinsky e Sarah Lynn Milgrim na saída do local, perto do escritório da agência de campo do FBI, na noite de quarta-feira (21).

Uma das convidadas até ofereceu um copo de água para ele, achando que buscava refúgio da violência. Paige Siegel, uma advogada de 30 anos e apoiadora de Israel que participava de um evento de networking no museu, contou ao The Washington Post que se sentou ao lado do atirador e perguntou se ele estava bem.