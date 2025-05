Brasileiro que recusou ser papa 'teria dado conta por 27 anos', diz médico

A internação dele no último ano foi muito longa. Ele permaneceu no hospital muito tempo. Então se tivesse vivido até aí como papa, certamente teria que ter renunciado nesse ano, porque não tinha mais condições

Fernando Lucchese

Questionado se poderia haver outra razão para o cardeal ter recusado o cargo, o médico não soube responder. ''Acho que impactado com a morte do papa no mês antes, com apenas 30 dias de pontificado, não sentiu coragem de ir'', avalia. Em setembro de 1978, João Paulo 1º morreu de um infarto após 33 dias no poder.

Lucchese acredita que o brasileiro teria sido um pontífice ''absolutamente inovador e carinhoso''. ''Ele era um homem carinhoso e muito simples. Era um franciscano, tinha o hábito dele. Era um sujeito agradável, aquele que você convive bem, sempre sorrindo, um doce de pessoa. Gostava de futebol também'', relatou o cardiologista.

Eleição foi confirmada por Aloísio

Cardeal Aloísio Lorscheide com João Paulo 2º, em imagem de arquivo Imagem: CFFB/Reprodução

História sobre rejeição do papado foi confirmada pelo próprio cardeal em últimos anos de vida. ''Um dia almoçando em minha casa, eu disse a ele: 'Tem gente que para fugir da luta, do trabalho intenso, diz que é cardiopata. Mas o sujeito que fica no lugar dele [João Paulo 2º], vive menos do que ele'. Ele caiu na risada, se virou para mim e disse rapidamente 'mas ele levou um tiro''', relembra.