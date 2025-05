Passaporte forte do Brasil motivou Rússia a ter fabrica de espiões; entenda

O jornal americano "The New York Times" revelou, em uma reportagem investigativa, que espiões russos têm usado o Brasil como base há anos. A organização conseguiu obter certidões de nascimento verdadeiras para facilitar a movimentação de seus agentes no país. Todo esse esforço tinha um objetivo: conseguir documentos - incluindo passaporte - brasileiros. Mas, afinal, qual é a força desse documento no cenário global?

Qual a importância do passaporte brasileiro?

Até o momento, foram identificados pelo menos nove agentes russos utilizando identidades brasileiras falsas. A investigação da Polícia Federal já se estendeu a pelo menos oito países e contou com o apoio de serviços de inteligência dos Estados Unidos, Israel, Holanda, Uruguai e outras nações. O objetivo dos infiltrados não era espionar o Brasil, mas sim, adquirir a nacionalidade brasileira para obter documentos do país.

Diferentes rankings colocam o passaporte brasileiro em posições variadas quanto à sua influência e poder. De acordo com a consultoria canadense Arton Capital, especializada em serviços financeiros e cidadania, o Brasil ocupa a 43ª posição em um ranking geral, mas é classificado na 11ª colocação em termos de influência, já que empata com outros países em diversos critérios. O passaporte brasileiro é considerado o mais poderoso da América Latina.