Governo oficializa restrições à cidadania italiana

A nova lei atinge milhares de brasileiros descendentes de italianos. A norma anterior não impunha limite de gerações, e contemplava inclusive descendentes dos primórdios da imigração italiana ao Brasil, que completou 150 anos em 2024.

Para menores de idade, o processo de reconhecimento da cidadania é mais simples. Caso os pais sejam italianos nascidos fora da Itália, devem declarar a vontade de adquirir a cidadania do filho dentro de um ano de seu nascimento ou adoção. Se isso não for feito, o menor que morar por dois anos contínuos no país europeu também pode solicitar a cidadania.

Apesar de promulgado, o novo decreto ainda pode ser derrubado. A determinação já enfrenta forte oposição nacional e internacional.