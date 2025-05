Governo Trump acusa Columbia de violar direitos civis de estudantes judeus

Em comunicado, governo afirmou que universidade não protege judeus. As constatações, segundo a gestão Trump, baseiam-se em informações e documentos obtidos durante investigação interna sobre a postura da instituição ao logo de mais de 19 meses. A investigação teria levado em conta entrevistas com testemunhas, análise de políticas e procedimentos escritos, além de reportagens da mídia registrando "incidentes e eventos antissemitas" na Universidade de Columbia.

"As conclusões documentam cuidadosamente o ambiente hostil que os estudantes judeus da Universidade de Columbia tiveram que suportar", disse porta-voz do HHS. Conforme divulgado pelo portal norte-americano ABC News, Anthony Archeval, diretor interino do Escritório de Direitos Civis do HHS, afirmou que incentiva o diálogo com a Universidade de Columbia para que seja firmado um "acordo que reflita mudanças significativas que protejam os estudantes judeus."

Em comunicado, universidade diz que trabalhará em conjunto com o HHS e o Departamento de Educação para resolver a situação. Columbia destaca que a descoberta faz parte de discussões em andamento com o governo e que está "profundamente comprometida em combater o antissemitismo e todas as formas de assédio e discriminação em nosso campus".

Essa foi mais uma medida de Trump contra universidades americanas. Na quinta-feira, o governo dos EUA proibiu a matrícula de estudantes estrangeiros em Harvard, decisão derrubada hoje pela Justiça. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, a universidade teria transformado uma "grandiosa instituição" em um "viveiro de agitadores antiamericanos, antissemitas e pró-terroristas"

Columbia já dispensou 180 pesquisadores devido a cortes de Trump

Em março, a gestão Trump suspendeu o repasse de mais de US$ 400 milhões. O governo Trump afirmou que a instituição não havia agido o suficiente contra o antissemitismo. Diante do corte, a reitoria da universidade teve de encerrar ou não renovar contratos com cientistas e pesquisadores que estavam sendo pagos com os recursos do governo.