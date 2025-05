Medida de Trump contra estrangeiros em Harvard afeta princesa da Bélgica

A princesa é a filha mais velha do rei Philippe e da rainha Mathilde. No ano passado, ela se formou em história e política no Lincoln College, em Oxford, no Reino Unido.

Justiça suspende medida

A Justiça dos EUA suspendeu hoje a decisão do governo Trump de proibir que Harvard matricule alunos estrangeiros. A próxima audiência do caso ocorrerá na próxima semana.

A juíza distrital Allison D. Burroughs concedeu a ordem de restrição temporária contra o decreto federal. Mais cedo, a universidade havia acionado a Justiça para tentar reverter a proibição menos de 24 horas após o anúncio do governo.

Governo Trump diz que universidade fomenta violência no campus. Em uma publicação na rede social X, a secretária Kristi Noem declarou que o governo "está responsabilizando Harvard por fomentar a violência, o antissemitismo e a coordenação com o Partido Comunista Chinês em seu campus".

Estrangeiros são 27,2% dos alunos de Harvard. A universidade possui 6.793 estudantes internacionais, de um corpo discente de 24.596 pessoas.