Nasa descobre galáxia mais distante do universo

Cientistas dos EUA anunciaram a descoberta da galáxia mais distante e antiga do universo com o auxílio do Telescópio Espacial James Webb.

O que aconteceu

Achado pode dar novas pistas sobre o nascimento do universo. Denominada MoM-z14, a galáxia se formou 280 milhões de anos após o Big Bang. Ela está tão distante que, mesmo viajando na velocidade da luz, levaríamos 13,5 bilhões de anos para alcançá-la partindo da Terra.

Brilho indica que a massa da MoM-z14 é semelhante à da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã satélite da Via Láctea com um décimo da massa da nossa galáxia. Apesar de antiga, a MoM-z14 é brilhante e massiva, surpreendendo os cientistas.