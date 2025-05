Trump ameaça Europa com tarifas de 50%

Donald Trump ameaçou hoje impor tarifas de 50% sobre bens importados da União Europeia a partir de 1º de junho.

"Nossas negociações com eles não estão levando a lugar nenhum! Portanto, estou recomendando uma tarifa direta de 50% sobre a União Europeia, com início em 1º de junho de 2025", postou Trump nesta manhã em sua rede Truth Social. A tarifa é duas vezes e meia maior do que a de 20% que havia sido anunciada por Trump para produtos do bloco em 2 de abril e que está suspensa desde então.

Ele também afirmou que iPhones fabricados fora dos EUA poderão sofrer uma taxação de 25%.