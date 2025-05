Trump proíbe Harvard de ter alunos estrangeiros; eles pagam mensalidade?

Apenas cidadãos americanos ou residentes permanentes têm direito a se candidatar ao auxílio federal. Há exceções a esta regra, contudo, como para refugiados, pessoas que receberam asilo do governo americano, cidadãos haitianos ou cubanos, entre outros.

Atualmente, o custo total de um ano em Harvard para a graduação é de até US$ 95 mil (R$ 540,6 mil) ao ano, estima a universidade. O valor inclui moradia, seguro de saúde, alimentação, transporte e livros. Os alunos ainda pagam à parte o seguro médico obrigatório por cerca de US$ 4.300 (R$ 24,5 mil), caso não estejam inclusos no plano de suas famílias. No caso de alunos de pós-graduação, os valores são variáveis, dependendo do curso.

55% dos alunos em Harvard, americanos ou internacionais, recebe bolsas devido à carência financeira. Um a cada quatro ainda não paga nada para frequentar a universidade, segundo sua administração. Harvard, assim como outras instituições nos EUA, também oferece descontos e até a cobertura total dos estudos de alunos com bolsas atléticas ou por mérito acadêmico.

Número de bolsas dada aos alunos depende da saúde financeira da instituição. Harvard é a universidade mais rica do mundo, mas o número de alunos a que atende com descontos ou gratuitamente é proporcional às doações que recebe de ex-alunos e pais, investimentos de empresas privadas e também do governo, o que pode ser parcialmente impactado pelas más relações com o governo Trump. A medida de agora, apontou o jornal The New York Times, teria o objetivo de afetar a receita da instituição, já que o corte de financiamento federal para pesquisas não teria impulsionado a direção da universidade a ceder às exigências do republicano.

A proibição do Departamento de Educação se estende a todos os alunos estrangeiros com vistos F e M de não imigrante. Eles são destinados àqueles que estão nos EUA somente sob a condição de estudantes ou como intercambistas.

Caso o veto não seja revertido, é possível que a universidade ainda retenha um corpo discente internacional pequeno, que possui visto de residente permanente ou outro tipo de autorização para permanecer e estudar nos EUA. No entanto, a diversidade da produção acadêmica de Harvard, em que diversos projetos contam com a colaboração de pesquisadores internacionais, seria impactada de maneira significativa, especialmente em médio e longo prazo.