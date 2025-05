Vídeo mostra som da implosão do submarino Titan: "O que foi esse estrondo?"

Um vídeo até então inédito para o público mostra o aparente som de quando o submersível Titan implodiu, em 18 de junho de 2023, ao tentar explorar destroços do Titanic no Oceano Atlântico Norte.

O que aconteceu

Imagens foram divulgadas ontem pelo Conselho de Investigação da Marinha dos EUA. Nele vemos Wendy Rush e Gary Foss, da equipe de comunicações e rastreamento do Titan, monitorando dados na cabine do piloto do navio de apoio Polar Prince, perto do local do naufrágio do Titanic.

Acredita-se que um som abafado aos 24 segundos do vídeo seja da implosão do submersível atingindo a superfície do oceano. Esse som, semelhante ao de uma porta de carro batendo ao fechar, foi depois correlacionado com o momento da perda de comunicações e rastreamento do veículo.