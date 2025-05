Freira brasileira é afastada e gera debandada em mosteiro: 'Nada era real'

Ele me disse que eu era muito jovem, que ia me 'queimar rápido'. Me disse que 'os jornais iriam me entrevistar só porque você é bonita e simpática', tentando me desacreditar desde já

Aline Pereira Ghammachi

Lepori é ligado ao movimento conservador Comunione e Liberazione e já esteve à frente de outros comissariamentos de mosteiros de sua congregação Cistercense. Segundo Aline, o problema real não era sua aparência, mas seu estilo de gestão.

"Trouxe uma liderança baseada na escuta, na transparência. Isso incomodou", avalia. Para ela, seu perfil inovador, somado à independência da comunidade e às reformas financeiras que promoveu para salvar o mosteiro da falência, desencadearam a perseguição.

Prosecco e dúvidas sobre o cargo

Aline assumiu a liderança do mosteiro meses após ele ser aberto ao mundo. Isso porque, em 2017, ele passou de clausura papal - ou seja, totalmente fechado - para clausura constitucional - o que permite uma relação mais orgânica com o mundo exterior. Neste período, a comunidade começou a buscar alternativas para sobreviver economicamente.

Durante os anos seguintes, o mosteiro criou uma horta comunitária que era cuidada por pessoas com autismo, e intensificou o acolhimento de mulheres vítimas de violência. O grupo de freiras também viu na plantação de uvas uma chance de tirar as contas do mosteiro do vermelho, após sofrerem com uma crise financeira durante a pandemia de covid-19.