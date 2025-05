Harvard se tornou contrapeso para os excessos de Trump, diz professor

Para o professor, se o caso chegar até a Suprema Corte dos Estados Unidos, é provável que a vitória seja de Harvard. Ele lembra que na semana passada o órgão bloqueou uma tentativa de Trump de expulsar imigrantes do país com base em uma lei do século XVIII.

Se subir para a Suprema Corte dos Estados Unidos, eu acho que Trump pode levar uma bela derrota, já levou uma derrota semana passada na questão de imigrantes

A Suprema Corte americana é formada por nove juízes, seis dos quais indicados por Bush e Trump, então seis de viés conservador, indicado pelos republicanos, só três pelos democratas. Mesmo assim, o Trump perdeu. Os dois juízes mais recalcitrantes do trumpismo foram os que apoiaram as medidas absolutamente ilegais contra o imigrante, mas os outros sete formaram uma maioria. Então acho que foi um sinal.

Dos juízes conservadores que o Trump e o Bush indicaram, dois estudaram em Harvard. Seria engraçado os juízes que estudaram em Harvard agora apoiassem essa medida do Trump tão arbitrária contra a universidade

Beto Vasques, professor da FESPSP

