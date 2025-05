Harvard, na mira de Trump, já formou brasileiros famosos; quem são eles?

Saverin estudou economia em Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg. Hoje, vive em Singapura com a esposa e o filho.

Henrique Meirelles, 79, ex-presidente do Banco Central

Henrique Meirelles estudou em Harvard em 1984 Imagem: Leco Viana/TheNews2/Estadão Conteúdo

O ex-presidente do Banco Central do Brasil não concluiu uma graduação em Harvard, mas participou de um curso intensivo de seis semanas. Em 1984, foi aluno do Advanced Management Program da Harvard Business School, voltado à formação de executivos para presidência de grandes empresas.

Indicada por um amigo, a experiência se mostrou decisiva: ao final do curso, Meirelles foi convidado pelo Bank of Boston para assumir a presidência da operação no Brasil.