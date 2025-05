Indígenas processam NYT por reportagem que liga tribo à pornografia

Uma tribo indígena da Amazônia entrou com um processo contra o jornal norte-americano New York Times por reportagem que liga grupo à pornografia.

O que aconteceu

Indígenas pedem indenização de pelo menos US$ 180 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). Ação judicial por difamação é da tribo Marubo, do Vale do Javari, terra indígena localizada no oeste do Amazonas, onde vivem cerca de 2 mil pessoas. As informações foram publicadas hoje pela BBC e pela Associated Press.

Reportagem afirmou que "os jovens haviam sido consumidos pela pornografia", diz o processo. A ação judicial ressalta ainda que o jornal retratou a tribo Marubo como "incapaz de lidar com a exposição básica à internet".