Biden publica foto com a família dias após diagnóstico de câncer agressivo

Um dia antes da formatura, Joe visitou um restaurante em Lakeville. Uma fotografia compartilhada na página do estabelecimento mostra Biden sorrindo ao lado a família. "Foi ótimo receber Joe e Jill Biden no The Woodland ontem à noite", escreveu o restaurante na legenda. "Ele foi tão gentil e atencioso nas conversas com funcionários e clientes".

Diagnóstico de câncer agressivo

Joe e Jill Biden em post sobre diagnóstico de câncer Imagem: Reprodução/X @JoeBiden

Diagnóstico de câncer de próstata. A presença de Joe nas comemorações de formatura ocorreu menos de uma semana depois que o gabinete do ex-presidente anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata.

Metástase óssea. Segundo o comunicado, trata-se de um câncer agressivo, com pontuação 9 de 10 na escala de Gleason, que avalia o comportamento dos cânceres de próstata, e que já se espalhou para os ossos, segundo informou o gabinete do democrata. A revelação do diagnóstico gerou uma onda de mensagens de solidariedade, incluindo uma de Trump, seu sucessor e adversário político.

"Joe é um lutador", disse sua ex-vice-presidente Kamala Harris, que concorreu como candidata democrata na batalha contra Trump após a desistência de Biden no ano passado.