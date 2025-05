Trump x Moraes: o que é a Lei Magnitsky e por que surgiu no governo Obama?

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou em audiência no Congresso americano na quarta que "há grande possibilidade" de que o governo republicano de Donald Trump aplique sanções contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. A informação é da AFP.

Que lei é esta?

Aprovada em 2012 e ampliada em 2016, a Lei Magnitsky permite que os EUA apliquem sanções unilaterais contra estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações sistemáticas de direitos humanos. As punições incluem o bloqueio de bens em solo americano, o congelamento de contas e outras transações pelo sistema financeiro dos EUA, além de proibição de entrada no país. Não há necessidade de processo judicial — basta uma decisão do Executivo com base em relatórios ou documentos de organizações internacionais, imprensa e testemunhos.

O ato foi criado ainda no governo Obama em resposta à morte do advogado Sergei Magnitsky, que havia denunciado um esquema de corrupção envolvendo autoridades fiscais russas antes de morrer na prisão em Moscou. A legislação surgiu como instrumento para punir os envolvidos no caso.