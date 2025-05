Ascensão de Leão 14 reuniu 4 pretendentes ao trono de reino que não existe

Até agora, não respondi às provocações do meu primo, porque em janeiro de 2014 nos comprometemos a não nos agredir ou prejudicar mutuamente. No entanto, me parece uma ousadia da parte do meu primo pretender um trono que hoje já não existe. Pedro de Bourbon-Duas Sicílias, ao jornal ABC

Carlos de Bourbon-Duas Sicílias, duque de Castro

Carlos, 62, é o herdeiro da linha de Ranieri, e atual duque de Castro. Ele é francês de nascimento, mas vive em Mônaco com a esposa Camilla Crociani, com quem tem duas filhas: as princesas Maria Carolina, duquesa de Calábria e Palermo, e Maria Chiara, duquesa de Noto e Capri. O clima é aparentemente tenso entre Carlos e o sobrinho Pedro.

Queria essa reconciliação, encerrar as diferenças familiares que envenenaram a vida do meu avô, e depois a do meu pai. Não queria deixar esse legado à minha filha. Em 2014, aceitei reconhecer mutuamente os títulos da família que ostentávamos. Foi uma grande concessão da minha parte, pois o bisavô de Pedro havia renunciado solenemente a todos os seus direitos sobre os títulos. Carlos, em entrevista reportada pelo La Nación.

A paz entre os dois durou até 2016, quando Carlos anunciou publicamente que modificaria as regras de sucessão para permitir que sua filha Maria Carolina herdasse a liderança da casa real. A medida é contrária às leis do antigo Reino das Duas Sicílias.