'Como um valentão': Trump usa 'bullying na diplomacia' e aumenta tensões

Ele passa a não ser mais visto como um aliado ou ator confiável e, a partir disso, os governos devem buscar alternativas. (...) Enquanto Trump busca ampliar os negócios e o poder dos EUA pelo mundo, os mercados estão olhando para ele com mais desconfiança.

Denilde Holzhacker

Governos já buscam alternativas comerciais após tarifaço de Trump e frequentes tensões diplomáticas podem "acelerar" movimento estrangeiro, ressalta Holzhacker. A exemplo do episódio mais recente, com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, a professora afirma: "A África do Sul participa dos BRICS e existe uma forte presença chinesa no país. Então, a tendência é que o governo busque fortalecer ainda mais a aliança com a China para depender cada vez menos dos Estados Unidos".

Ao invés de fortalecer a posição dos EUA, essa estratégia pode estar enfraquecendo ainda mais a percepção externa do país como um ator confiável e capaz de ser, de fato, uma liderança global. E é importante destacar que isso extrapola seus comportamentos no Salão Oval. Envolve todo o contexto da nova política externa trumpista, focada no que eles têm a ganhar e pouco preocupada nos ganhos dos seus parceiros.

Denilde Holzhacker

Postura inédita

Comportamento de Trump é sem precedentes, conclui professora. Ela explica que tensões diplomáticas sempre ocorreram ao longo da história, mas dentro do âmbito privado. "As negociações nunca foram fáceis, mas, em público, o protocolo sempre foi muito diplomático, mesmo quando os líderes não estavam se entendendo".