Homens torturam italiano por 3 semanas para roubar criptomoedas, diz jornal

Ele foi torturado e ameaçado, segundo o jornal. Ao chegar ao imóvel, alugado por US$ 30 mil por mês, teve seus aparelhos eletrônicos e passaporte confiscados. Imediatamente, os sequestradores começaram a exigir a senha de acesso às criptomoedas.

Fotos das sessões de tortura foram encontradas no local, além de armas e objetos de tortura. Por se recusar a entregar as informações, a vítima permaneceu sob controle dos criminosos por três semanas. Durante esse período, foi espancado, sofreu choques elétricos e agressões com uma arma. Os sequestradores também ameaçaram matar família do italiano e jogá-lo de uma altura de cinco andares.

Italiano conseguiu fugir e um dos responsáveis foi preso. Não foram revelador detalhes de como ele conseguiu escapar do imóvel. Ele correu até uma rua movimentada e pediu ajuda. Quando a polícia chegou ao local, prendeu Woeltz.

Acusações incluem sequestro, porte ilegal de armas e agressão. Além de Woeltz, outras duas pessoas podem estar envolvidas no crime: um homem ainda não identificado e uma mulher chamada Beatrice Folchi, que também foi presa.