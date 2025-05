Após maior ataque russo à Ucrânia, Trump diz que Putin está louco

Trump disse que o adiamento atende a um pedido da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

"Acabou de me ligar, e pediu uma prorrogação da data de 1º de junho e me disse que quer iniciar negociações sérias", declarou Trump, no Air Force One ontem, em Nova Jersey.

A taxa anunciada na sexta-feira é duas vezes e meia os 20% que Trump afirmou no dia de 2 de abril que seriam cobrados dos produtos europeus.

Como consequência do anúncio, os mercados encerraram a semana passada em forte queda pelo mundo, com a renovação das incertezas sobre o futuro da política comercial americana e os temores sobre o seu impacto no comércio internacional.

Israel mata mais de 50 em Gaza

Mais de 50 pessoas foram mortas por ataques israelenses entre ontem e hoje na Faixa de Gaza, segundo a Defesa Civil do território. Entre as vítimas, estão 33 pessoas, incluindo várias crianças, que estavam abrigadas em uma escola na cidade de Gaza.