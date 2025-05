Josias: Convém a Macron cuidar para não fornecer matéria-prima a rivais

No caso do Macron, há um sem-número de assuntos que poderiam chamar a atenção em relação ao desempenho dele, desde os conflitos na Europa até a dificuldade dele em lidar com a extrema direita na França. Há um cenário demasiadamente conturbado ao redor de Macron que até permitiria aos adversários dele fustigá-lo sem a necessidade de mentir ou de criar intrigas.

Assim está caminhando o mundo nessa era digital. Macron precisa tomar cuidado porque está gastando muito tempo com essas tolices. Josias de Souza, colunista do UOL

