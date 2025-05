A nova lei que limita o acesso à cidadania italiana pode cair?

O novo decreto que limita o acesso à cidadania italiana para descendentes que tenham nascido no exterior pode ser derrubado. É o que afirmam especialistas do setor em contato com o UOL.

O que aconteceu

Com as novas regras, só terão cidadania italiana por direito de sangue indivíduos com até duas gerações nascidas fora da Itália — pais e avôs. No entanto, a determinação já enfrenta forte oposição nacional e internacional.