Atropelamento deixa cerca de 50 feridos em Liverpool

Testemunhas disseram que o carro contornou os bloqueios que protegiam a multidão e que, em determinado momento, um grupo de pessoas começou a perseguir o veículo, batendo nos vidros e jogando objetos em sua direção.

A polícia descartou qualquer motivação política e informou que não está investigando a participação de terceiros.

O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o episódio de "estarrecedor".

O ataque aconteceu no centro da cidade, 10 minutos depois da passagem dos jogadores do Liverpool pelo local em carro aberto.

Trégua entre Trump e Europa anima mercados

Os mercados pelo mundo avançaram nesta terça-feira em resposta aos anúncios feitos ontem de que Trump adiou para 9 de julho a imposição de tarifas de 50% sobre produtos europeus, e de que a União Europeia adotará uma via de negociação rápida com os EUA para evitar as taxas.