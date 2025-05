Da Ásia à América do Sul: cientistas desvendam mais longa migração humana

Os cientistas descobriram, também, que a longa migração reduziu a diversidade genética da população ao longo dos anos. Essas alterações genéticas causaram uma redução da imunidade a doenças infecciosas para os humanos migrantes.

A migração mais longa [dos povos originários] levou ao declínio populacional, enquanto o assentamento nos diversos ambientes da América do Sul causou isolamento espacial instantâneo, reduzindo a diversidade genética e imunogênica.

Trecho do estudo publicado na Science

Nos últimos 10 mil anos, todas as quatro linhagens nativas da América do Sul sofreram declínios populacionais, segundo os cientistas. Junto ao declínio —que variou entre 38 a 80% entre as linhagens—, a perda de estilos de vida, de práticas culturais e dos idiomas tradicionais fez com que algumas comunidades indígenas ficassem "à beira da extinção".

A pesquisa indica que a diversidade genética da América do Sul é menor em relação à observada no norte da Eurásia. Além do isolamento geográfico, a população indígena americana enfrentou um "profundo desafio" com a chegada dos colonizadores europeus, o que, segundo os especialistas, introduziu novos obstáculos que ameaçaram a sobrevivência dessas populações em suas linhagens originais.

Com os resultados, os especialistas buscam alertar as autoridades de saúde em relação à proteção de povos originários. Segundo o estudo, as alterações genéticas descobertas podem ajudar na mitigação da disseminação de doenças contagiosas entre essas populações. "Muitas populações indígenas são pequenas e geneticamente únicas", declarou Hie Lim Kim, coautora do estudo, ao portal Live Science.