Deputado australiano bebe cerveja em sapato durante discurso de despedida

Um deputado australiano tomou cerveja de dentro do sapato durante sua despedida no parlamento.

O que aconteceu

Kyle McGinn, 37, se despedia na quarta-feira após cumprir oito anos no cargo. ''Então é melhor resolvermos isso de uma vez. Mas eu gostaria de agradecer aos membros e aos eleitores de toda a Austrália Ocidental por dois mandatos fantásticos'', falava na ocasião.

No fim do discurso, o parlamentar abriu uma cerveja e despejou dentro do sapato. ''Um brinde!'', disse. Enquanto isso, os outros colegas do parlamento aplaudiam e riam da situação, ao ponto da presidente do Conselho Lesgislativo, Alanna Clohesy, intervir.