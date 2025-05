Justiça da Espanha absolve um dos acusados de matar jovem gay brasileiro

Os quatro foram julgados e condenados em janeiro de 2025, três anos após o crime. Na ocasião, a Justiça espanhola também determinou que os quatro indenizassem a família da vítima em R$ 1,9 milhão.

Réus agiram "sem empatia" e com muita "crueldade", destacou a Justiça espanhola ao condená-los. A Justiça do país europeu ressaltou que a vítima foi deixada "jogada no meio de uma rotatória, inconsciente e com o rosto ensanguentado".

Como a decisão foi proferida em primeira instância, os réus puderam recorrer das sentenças recebidas. No entanto, eles permanecem presos até a condenação ou anulação em definitiva do processo.

Relembre o crime

Samuel Luiz tinha 24 anos quando foi espancado até a morte. O brasileiro, que trabalhava como auxiliar de enfermagem e vivia na Espanha dede criança, foi vítima da violência homofóbica em 3 de julho de 2021.

Brasileiro morreu em decorrência do espancamento, apontou o laudo necroscópico na época do crime. Na ocasião, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, condenou a brutalidade do crime, classificado por ele como "selvagem e implacável", que "chocou" toda a Espanha.