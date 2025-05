Macron nega briga com Brigitte e chama críticos de 'malucos'

Ele afirmou que estava apenas "brincando" com a esposa. "Com minha esposa, estávamos brincando, como fazemos com frequência", disse aos jornalistas, negando qualquer espécie de "briga doméstica".

O presidente também se disse "surpreso" que o assunto tenha se tornado "uma espécie de catástrofe geoplanetária". Ele também pediu "calma a todos" sobre a interpretação dessas imagens.

Macron lembrou que outras imagens dele se tornaram virais nas últimas semanas. Em um caso, ele teve que negar que estava escondendo um saco de cocaína durante uma viagem de trem para a Ucrânia com os primeiros-ministros do Reino Unido e da Alemanha.

Ele atribuiu essas instrumentalizações a "redes" bem conhecidas, como "os russos" e "os extremistas na França". A diplomacia russa foi rápida em zombar do vídeo viral. "O que é interessante não é isso, mas saber o que o Palácio do Eliseu vai inventar para encobrir o enésimo 'Emmanuel-gate'", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

Nas últimas três semanas (...), algumas pessoas têm assistido a vídeos e pensado que eu compartilhei um saco de cocaína, que tive um braço de ferro com o presidente turco e que agora estou tendo uma cena doméstica com minha esposa. Nada disso é verdade. No entanto, esses três vídeos são verdadeiros, portanto, acalmem-se todos.

Macron, em entrevista coletiva

(Com AFP)