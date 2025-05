Como Emmanuel Macron conheceu a primeira-dama, Brigitte, 24 anos mais velha

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a esposa, Brigitte, protagonizaram uma cena polêmica com o flagra da primeira-dama empurrando o rosto do marido na porta do avião presidencial no último domingo, antes de desembarcarem no Vietnã.

Como o casal se conheceu

Macron e Brigitte Trogneux se conheceram quando ele ainda era adolescente. Ela tinha 40 anos e era professora de teatro dele, à época com 15 anos, em uma escola de Amiens, no norte da França. Na época em que se conheceram, ela, herdeira de uma empresa de chocolates, era casada com o banqueiro André Auzière e já tinha três filhos.

Brigitte revelou que, quando era sua professora, ficou "totalmente contagiada" pela inteligência de Macron. Segundo ela, o aluno não se comportava como um adolescente e mantinha "um relacionamento de igual para igual com adultos".