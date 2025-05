Prosecco virou símbolo da crise entre freira brasileira e mosteiro italiano

A produção do prosecco era parte de um plano de resgate financeiro, segundo a freira. O mosteiro enfrentava dificuldades desde a pandemia de covid-19 e buscava alternativas para manter a comunidade. A produção da bebida surgiu após a abertura da clausura papal e a transição, em 2017, para uma clausura constitucional, que permite maior interação com o mundo externo.

Produtos da floresta também geraram incômodo, segundo a freira. Aline introduziu no mosteiro itens ligados à biodiversidade amazônica, aproximando a missão religiosa de causas ambientais e do Brasil.

As mudanças marcaram sua gestão como abadessa. Eleita em 2018, aos 34 anos, ela foi a abadessa mais jovem da Itália. Segundo afirma, promoveu acolhimento a mulheres vítimas de violência, atividades com pessoas com autismo e transparência administrativa —o que teria despertado resistência interna e externa, na versão de Aline.

Denúncias provocaram oito inspeções em dois anos. Aline foi afastada em abril de 2025 e diz não ter tido acesso formal aos relatórios e nem direito de defesa. Ela foi acusada de maus-tratos, abuso de autoridade e desvio de recursos que, segundo ela, nunca foram comprovados, e as denúncias acabaram arquivadas. Na mesma semana do afastamento de Aline, 12 freiras deixaram o mosteiro —quatro delas registraram à polícia que haviam fugido de um ambiente insustentável.

Hoje, elas vivem em uma casa de campo com vinhedo e seguem produzindo a bebida. O local foi cedido por apoiadores. O grupo, ainda ligado à vida religiosa, tenta ser aceito por outra congregação. Apesar do impasse, Aline afirma que não está pedindo dispensa dos votos religiosos. Para ela, o prosecco agora é símbolo de resistência.

Bebida ganhou nome e selo

O prosecco do mosteiro ganhou nome, selo e apoio institucional. Batizado de Prosecco Superiore DOCG di Abbazia, foi lançado oficialmente em 9 de dezembro de 2022 com uma tiragem inicial de 5 mil garrafas. Produzido com uvas Glera colhidas nas terras do mosteiro —cultivadas há mais de um século pelas próprias religiosas— o prosecco recebeu certificação como produto biológico. A apresentação ocorreu durante um evento realizado dentro da clausura, com presença de autoridades locais e do presidente da região do Vêneto, Luca Zaia, que descreveu a iniciativa como exemplo de sustentabilidade e identidade territorial.