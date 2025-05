Quase 20 corpos são achados em casa de área dominada por cartéis no México

Investigadores do Ministério Público de Guanajuato, no México, encontraram 17 corpos em uma casa abandonada na cidade de Irapuato. As informações foram divulgadas hoje pela promotoria estadual.

O que aconteceu

Região é dominada por cartéis, segundo a emissora CBS News. Os corpos foram encontrados durante uma operação em busca de pessoas desaparecidas.

Cinco corpos foram identificados e eram de desaparecidos. São 11 homens, duas mulheres e outros quatro corpos em estado avançado de decomposição, o que impediu a identificação do sexo, de acordo com a Associated Press.